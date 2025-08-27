Afrique : un partenariat émirati de 6,5 milliards $ pour l’agriculture et l’innovation

Mohammed ben Zayed (AFP/HANNAH MCKAY)

Depuis plusieurs années, l’Angola s’efforce de réduire sa dépendance au pétrole, qui représente l’essentiel de ses recettes publiques. Des réformes ont été mises en place pour attirer les capitaux étrangers et dynamiser des secteurs jusque-là négligés comme l’agriculture, l’éducation ou encore l’industrie minière. C’est dans ce contexte que les Émirats arabes unis viennent d’annoncer un engagement financier d’une ampleur inédite.

Selon les informations rapportées par Agence Ecofin, un accord d’investissement d’une valeur de 6,5 milliards de dollars a été conclu lors de la visite officielle à Luanda du président émirati Sheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan. Cet appui couvre un large éventail de domaines, allant des finances publiques à la santé, en passant par l’intelligence artificielle, l’éducation et l’agriculture. Les secteurs minier, militaire et douanier font également partie du partenariat, tout comme l’exemption de visas pour certaines catégories de passeports.

Cette orientation traduit la volonté des deux pays de donner une nouvelle dimension à leur coopération. Pour l’Angola, il s’agit de consolider sa stratégie de diversification économique et de s’ouvrir à des partenaires capables de soutenir cette ambition. Pour Abou Dhabi, cette initiative marque une étape supplémentaire dans sa politique d’ancrage en Afrique, où les investissements émiratis connaissent une progression continue.

Au-delà de l’impact financier immédiat, les autorités angolaises espèrent que cette alliance favorisera un transfert de technologies et d’expertise, en particulier dans les domaines agricoles et numériques. L’objectif affiché est d’augmenter la productivité, de réduire la dépendance alimentaire et de stimuler l’innovation.

Les retombées commerciales sont également attendues à moyen terme. Les prévisions évoquent un volume d’échanges bilatéraux pouvant atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2033, signe que la coopération entre Luanda et Abou Dhabi ne se limite pas à un simple financement, mais s’inscrit dans une vision de long terme.