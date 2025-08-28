Afrique : une usine d’engrais à 5 milliards $ portée par le Qatar

Photo: DR

Au Ghana, un nouveau partenariat économique de grande envergure vient d’être officialisé entre les autorités locales et le groupe qatari Al Jedad Holdings. D’après nos confrères de l’Agence Ecofin, le projet consiste à construire une usine de production d’engrais dans l’ouest du pays, avec un investissement total de 5 milliards de dollars.

La construction de cette infrastructure devrait démarrer en octobre 2025 et la mise en service est prévue à l’horizon 2028. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du Ghana visant à renforcer sa production agricole locale et à réduire sa dépendance aux importations d’engrais.

Le projet pourrait également avoir un impact significatif sur l’emploi et le développement économique régional. Outre la création directe de milliers d’emplois dans la construction et l’exploitation de l’usine, il pourrait stimuler la chaîne logistique et encourager l’essor d’entreprises locales spécialisées dans les intrants agricoles.

Pour le Qatar, cet investissement reflète la volonté de diversifier ses participations en Afrique et de renforcer sa présence dans le secteur énergétique et agro-industriel. Selon les experts, l’entrée d’Al Jedad Holdings au Ghana pourrait servir de modèle pour d’autres partenariats entre investisseurs du Golfe et pays africains.

Avec ce projet, le Ghana franchit une étape importante vers l’autosuffisance en matière d’engrais et illustre sa stratégie d’attractivité pour les investissements étrangers. Le partenariat avec le Qatar souligne aussi l’importance croissante des collaborations transcontinentales dans le développement agricole en Afrique.