Agression sexuelle au Bénin : un policier devant la CRIET

Le jeudi 7 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné un agent de police poursuivi pour abus de fonction dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle. Selon l’accusation, l’agent aurait facilité la libération d’un suspect moyennant 300.000 FCFA non consignés dans les registres officiels. L’affaire remonte à avril 2025. La plaignante affirme avoir été agressée après une sortie à la plage, suivie d’un passage dans un hôtel.

Alertée, la police a interpellé le suspect. Mais au lieu de respecter la procédure judiciaire, ce dernier a été libéré puis convoqué ultérieurement, avant de disparaître. L’enquête a mis en cause un policier en service, soupçonné d’avoir permis la fuite du suspect en échange d’un pot-de-vin. L’absence de toute trace officielle de la somme perçue viendrait conforter les accusations de corruption. Compte tenu de la gravité des faits, la CRIET a décidé de reporter l’examen du dossier au 6 novembre 2025 pour la poursuite des débats.