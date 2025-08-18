Algérie : lancement du 1ᵉʳ smartphone local en partenariat avec ZTE Nubia

Unsplash

L’Algérie s’apprête à franchir un cap important dans le domaine technologique. En effet, l’entreprise locale Sacomi a annoncé, en partenariat avec le groupe chinois ZTE Nubia, le lancement prochain d’une nouvelle marque de smartphones fabriqués sur le territoire national. L’information a été rapportée par nos confrères d’Algérie360 .

Pour les dirigeants de Sacomi, ce projet représente bien plus qu’un simple lancement commercial. Il s’agit d’un signal fort pour l’industrie locale, qui cherche à se diversifier et à s’imposer dans des secteurs stratégiques. La production nationale de smartphones vise à renforcer la souveraineté numérique de l’Algérie et à réduire sa dépendance aux importations coûteuses.

Publicité

Au-delà de l’aspect industriel, Sacomi met en avant la dimension formatrice de ce partenariat. Les responsables affirment que la collaboration avec ZTE Nubia permettra de former des ingénieurs et des techniciens algériens, afin de développer un savoir-faire local durable. Cette orientation pourrait ouvrir la voie à une montée en compétences de la jeunesse algérienne dans le secteur des nouvelles technologies.

Déjà connue pour ses téléviseurs, lave-linge et climatiseurs, Sacomi élargit ainsi son portefeuille vers un domaine hautement concurrentiel. La production locale de smartphones vient compléter une stratégie industrielle qui mise sur l’innovation et la diversification.

La fabrication sur place devrait avoir des retombées économiques significatives. D’une part, elle contribuera à réduire la facture des importations, un enjeu majeur pour les finances publiques. D’autre part, elle pourrait générer de nombreux emplois qualifiés et renforcer la sécurité numérique nationale, un sujet de plus en plus sensible face aux défis géopolitiques actuels.

Si ce projet tient ses promesses, il pourrait marquer une étape clé pour l’industrie technologique algérienne. L’alliance avec un géant international tel que ZTE Nubia donne à Sacomi les moyens de transformer une ambition nationale en réalité concrète.