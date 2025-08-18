Bénin : Les AME appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Ph Benoit KOFFI

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle (MESTFP) a invité, par un communiqué radio télé diffusé, les aspirants au métier d’enseignant déployés et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 à confirmer leur disponibilité pour la rentrée prochaine.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des redéploiements destinés à pourvoir les postes vacants pour l’année scolaire 2025-2026, se déroulera exclusivement en ligne sur la plateforme EducMaster (https://educmaster.bj). Les intéressés devront accéder à leur espace personnel, via le portail MESTFP, à l’aide de leurs identifiants et mot de passe. En cas de difficulté, ils sont invités à se rapprocher de leurs chefs d’établissement.

Une fois connectés, les aspirants devront suivre le chemin suivant : Menu Ressources humaines > Confirmer sa disponibilité. La confirmation en ligne est ouverte du mardi 19 août au samedi 23 août 2025. La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle rappelle que tout aspirant qui ne procédera pas à cette formalité dans le délai imparti sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel.