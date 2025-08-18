Accident de Glazoué au Bénin : 23 corps repêchés et 19 personnes toujours portées disparues

Un terrible accident de la route a coûté la vie à plusieurs passagers dans la nuit du dimanche 17 août 2025, sur la Route Inter-États n°2, au niveau du pont de franchissement du fleuve Ouémé, dans la localité de Thio, commune de Glazoué. Selon le communiqué officiel du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le bus de la compagnie STM, immatriculé CC 0085 MD, assurant la liaison Lomé-Niamey et transportant 54 passagers, a percuté violemment la rambarde du pont avant de sombrer dans le fleuve.

Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule peu après minuit. Face à l’ampleur du drame, le gouvernement a déclenché le plan ORSEC, mobilisant des moyens humains et logistiques pour porter secours, évacuer les blessés et rechercher les disparus. Le ministre de l’Intérieur, Alassane Séidou, s’est rendu sur les lieux, entouré de son cabinet, du directeur général de la Police républicaine et du directeur général de l’Agence béninoise de gestion des urgences.

Dernier bilan officiel

D’après les informations communiquées par une source gouvernementale, à 16 h 48, les secouristes ont annoncé la fin de l’opération d’extraction. Le bilan actualisé fait état de 23 corps retrouvés et extraits des eaux, tandis que 19 personnes resteraient encore portées disparues. Par ailleurs, neuf rescapés ont été secourus et évacués à l’hôpital de zone de Savè. Leur état de santé est jugé stable.

Les opérations de recherche se poursuivront afin de tenter de localiser les corps toujours sous l’eau. Les autorités soulignent que ce dispositif de sauvetage a été rendu possible grâce aux investissements récents du gouvernement dans l’équipement et la formation des unités spécialisées. « Cette grue, utilisée pour extraire le bus, n’existait pas au Bénin auparavant. Aujourd’hui, nos agents sont mieux aguerris », a indiqué une source officielle.