Armement au Nigéria : les USA valident un contrat de 346 millions $

Les relations militaires entre Washington et Abuja viennent de franchir une nouvelle étape. Selon un communiqué officiel de la Defense Security Cooperation Agency relayé par divers médias dont Flight Global, le gouvernement américain a donné son feu vert à une vente d’armements d’une valeur estimée à 346 millions de dollars au profit du Nigeria.

Le contrat, qui doit encore recevoir l’approbation finale du Congrès, porte sur l’acquisition de bombes de précision, de roquettes guidées et de munitions diverses. Ces équipements, parmi lesquels figurent des Mk-82 et des systèmes de guidage avancés, devraient être livrés dans le cadre du programme de vente militaire à l’étranger.

L’accord intervient alors que le Nigeria continue de faire face à des menaces multiples. Dans le nord-est, les forces armées combattent toujours Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest. Sur le plan maritime, la sécurisation du golfe de Guinée demeure une priorité stratégique pour protéger les routes commerciales et les installations pétrolières.

Selon la Defense Security Cooperation Agency, cette livraison « améliorera les capacités du Nigeria à affronter les groupes armés tout en renforçant la coopération militaire bilatérale ». Washington insiste également sur le fait que cette transaction ne modifiera pas l’équilibre des forces dans la région.

La fabrication et la fourniture des armements impliqueront plusieurs industriels américains et partenaires. Ces entreprises auront aussi pour mission de former le personnel militaire nigérian à l’utilisation et à la maintenance des équipements.

Pour certains observateurs, cet accord dépasse le simple cadre technique. Il traduit la volonté des États-Unis de consolider leur partenariat sécuritaire avec l’un des pays les plus influents du continent africain. Cette coopération pourrait aussi être perçue comme une réponse indirecte à l’intérêt croissant d’autres puissances, comme la Chine ou la Russie, pour le marché de la défense africain.

Si le Congrès ne s’y oppose pas, les premières livraisons pourraient débuter dans les prochains mois. Abuja espère ainsi renforcer rapidement ses moyens d’action sur le terrain, tandis que Washington confirme sa présence stratégique en Afrique de l’Ouest.