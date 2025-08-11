Armement : rival de la Turquie, ce pays veut acquérir des sous-marins

Photo DR

Face à un environnement régional tendu et à une rivalité historique avec la Turquie, la Grèce envisage de moderniser et d’élargir sa flotte sous-marine. Selon des informations publiées par Opex360, Séoul a soumis à Athènes plusieurs propositions de coopération militaire, dont un volet consacré à la construction et à la modernisation de sous-marins.

L’offre présentée par le constructeur sud-coréen Hanwha Ocean prévoit à la fois la remise à niveau des quatre sous-marins grecs de la classe Papanikolis et la livraison de quatre nouveaux bâtiments de type KSS-III. Ces derniers affichent un déplacement de 3 700 tonnes en plongée, sont équipés d’un système moderne de propulsion et peuvent emporter des missiles de croisière, ce qui leur confère une autonomie et une puissance de feu accrues.

D’après les mêmes sources, plusieurs pays ont tenté de séduire Athènes avec leurs propres offres, mais la proposition sud-coréenne serait jugée plus compétitive sur le plan technologique et financier. Outre les sous-marins, Séoul propose aussi la coproduction de véhicules militaires, signe d’une volonté de nouer un partenariat stratégique à long terme.

Pour Athènes, l’enjeu dépasse la simple acquisition d’équipements. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes avec Ankara en Méditerranée orientale, ces nouvelles capacités sous-marines pourraient jouer un rôle clé dans la dissuasion et la protection des intérêts grecs en mer.