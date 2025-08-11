Bénin : Le CNIN réagit à l’arrestations des tiktokeurs « Flapacha » et « Jérémie Degamer »

Image : DR

Le Centre national d’investigation numériques (CNIN) a procédé à l’interpellation du créateur de contenu connu sous le pseudonyme « Flapacha » à la suite d’un signalement émanant du réseau social TikTok. Selon une publication de centre sur sa page Facebook ce lundi 11 août, l’intéressé est accusé d’avoir publié deux vidéos dans lesquelles on le voit, tour à tour, enlever et molester un autre créateur, identifié comme « Jérémie Degamer ».

A en croire les premières conclusions de l’enquête, l’enlèvement et la séquestration présumés étaient en réalité mis en scène. Les deux protagonistes auraient ensuite sollicité des cotisations lors de diffusions en direct, prétextant venir en aide à « Jérémie Degamer ». Le CNIN précise que les deux mis en cause seront présentés à la justice.

Il rappelle également que « Jérémie Degamer » faisait déjà l’objet de recherches pour un contenu jugé immoral, dans lequel il apparaissait en train de se caresser les parties génitales en direct. Face à ces pratiques, le CNIN invite la population à la plus grande vigilance et déconseille vivement de répondre à des appels de fonds dont les finalités ne sont pas claires. L’institution rappelle enfin que les créateurs de contenu sont légalement responsables des publications qu’ils diffusent. Le public est invité à suivre les alertes du CNIN concernant les nouvelles tentatives d’escroquerie de masse via les canaux officiels de l’institution.