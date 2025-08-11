Bénin : un vulcanisateur jugé pour diffusion d’une vidéo de policier sur TikTok

Photos de Kon Karampelas - Unsplash

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, ce lundi 11 août 2025, le dossier d’un jeune vulcanisateur poursuivi pour avoir filmé et publié sur TikTok la vidéo d’un policier en service. Selon Libre Express qui a assisté au procès, l’affaire a été mise en délibéré pour le 3 novembre prochain.

Selon les éléments présentés à l’audience, le prévenu, illettré, aurait enregistré à son insu un policier en uniforme, alors que ce dernier courait, avant de mettre la séquence en ligne sur le réseau social. Les faits sont qualifiés de « harcèlement par le biais d’un système électronique ».

Appelé à la barre, le jeune homme a eu des difficultés à répondre aux questions du juge sur les raisons de son geste. Le ministère public, représenté par le premier substitut du procureur spécial, a toutefois requis sa relaxe au bénéfice du doute. Le mis en cause, qui comparaît librement, ne fait pas l’objet d’un mandat de dépôt. Le verdict est attendu pour le lundi 3 novembre 2025.