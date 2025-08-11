Bénin : A Malanville, trois ghettos démantelés, une dizaine de personnes interpellées

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Une opération conjointe du commissariat d’arrondissement et du commissariat frontalier de Malanville, baptisée Faucon pèlerin, a permis, les 8 et 9 août 2025, de démanteler trois ghettos et d’interpeller une dizaine de personnes impliquées dans la consommation et le trafic de produits psychotropes.

Le vendredi 8 août, les forces de l’ordre sont intervenues dans trois sites identifiés : Harro-Banda, le marché d’oignons et le marché de maïs. Dix suspects ont été arrêtés, dont deux activement recherchés pour cambriolage, vol et menaces de mort. Les saisies incluent 120 boulettes de chanvre indien, un dispositif de broyage, des paquets de cigarettes, des armes blanches et divers emballages. Le poids total du chanvre saisi dans les ghettos s’élève à 3 885 grammes.

Les ghettos de Harro-Banda et du marché ont été détruits afin de mettre fin aux activités illicites sur ces lieux. Le lendemain, samedi 9 août, l’opération s’est poursuivie aux embarcadères du fleuve Niger. Les contrôles renforcés ont conduit à l’arrestation de deux individus tentant de traverser le fleuve en possession d’un kilogramme de chanvre indien. Les autorités locales réaffirment leur engagement à lutter contre les trafics de stupéfiants dans la commune et à sécuriser les zones frontalières.