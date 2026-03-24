Bénin : Chabi Yayi se range derrière Romuald Wadagni

Chabi Yayi, ancien secrétaire aux Relations extérieures du parti Les Démocrates, a annoncé ce mardi 24 mars son soutien à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. L’information a été rendue publique dans une interview accordée à Jeune Afrique, marquant un ralliement inattendu dans le paysage politique béninois.

Ce soutien intervient dans une configuration électorale réduite, où le candidat de la majorité fait face à Paul Hounkpè, investi par la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

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Un ralliement revendiqué au nom du « pragmatisme »

Dans l’entretien accordé à Jeune Afrique, Chabi Yayi explique son choix par une approche qu’il qualifie de pragmatique. Il évoque une décision « mûrement réfléchie », fondée sur des convergences entre les propositions du candidat de la majorité et les orientations qu’il défendait jusque-là au sein de l’opposition.

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L’ancien responsable des Démocrates met également en avant la capacité d’écoute de Romuald Wadagni, y compris dans des périodes de désaccord politique. Il présente le ministre de l’Économie et des Finances comme un acteur ouvert au dialogue, capable de rassembler au-delà des clivages partisans.

« S’il venait à être élu, une nouvelle page s’ouvrirait dans le pays », a-t-il déclaré, évoquant la possibilité de contribuer à des propositions relatives à la situation de certaines personnalités confrontées à des procédures judiciaires.

Une recomposition accélérée autour de la présidentielle

L’annonce de ce soutien intervient quelques jours après le départ de Chabi Yayi du parti Les Démocrates. Cette démission avait été suivie par celle de son père, Boni Yayi, de la tête de la principale formation de l’opposition. Ce double retrait a contribué à redistribuer les équilibres internes au sein du parti et, plus largement, dans le champ politique national à l’approche du scrutin. Le ralliement de Chabi Yayi à la majorité présidentielle renforce la dynamique autour de la candidature de Romuald Wadagni, déjà soutenue par le président Patrice Talon.