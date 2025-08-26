Attentat déjoué contre Taylor Swift : la justice allemande sanctionne un mineur

GOTHAM/GETTY IMAGES.

Un tribunal de Berlin a condamné ce mardi un jeune Syrien pour son rôle dans la préparation d’un attentat visant des concerts de Taylor Swift à Vienne en août 2024. Âgé de 14 ans au moment des faits, il a écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis. L’affaire met en lumière les risques sécuritaires entourant les grandes tournées mondiales de la chanteuse.

Un complot lié à la tournée annulée en Autriche

Les autorités allemandes ont jugé que le mineur, identifié sous le nom de Mohammad A., avait relayé de la propagande de l’État islamique et mis en relation un complice avec un réseau jihadiste. Les enquêteurs ont également établi qu’il avait partagé une vidéo expliquant la fabrication d’explosifs.

L’adolescent a reconnu les faits devant la justice, ce qui a permis de clore le procès rapidement. Sa condamnation, assortie d’un sursis, peut faire l’objet d’un recours.

Ce projet visait les concerts de Taylor Swift programmés à Vienne entre le 8 et le 10 août 2024. Par mesure de sécurité, les spectacles avaient été annulés. Les services de renseignement autrichiens, épaulés par Europol et la CIA, avaient mis en échec ce plan qui impliquait également des jeunes âgés de 17 à 19 ans. Les organisateurs avaient alors souligné que la sécurité du public primait sur toute autre considération.

Taylor Swift, une artiste au centre d’un engouement mondial

La chanteuse américaine figure parmi les artistes les plus influents de sa génération. Ses tournées, comme The Eras Tour, attirent des millions de spectateurs et génèrent des recettes record. Cet engouement massif s’accompagne de mesures de sécurité exceptionnelles, en raison des foules qu’elle mobilise et de la forte exposition médiatique de ses concerts.

Le cas de Vienne illustre les défis sécuritaires entourant de tels événements culturels. Les autorités avaient insisté sur la coopération internationale qui a permis d’empêcher un drame.

Ce procès en Allemagne s’inscrit dans un cadre légal strict, où même les mineurs peuvent être poursuivis pour soutien à une organisation terroriste. L’affaire rappelle aussi que les grandes manifestations culturelles peuvent devenir des cibles, ce qui impose une vigilance accrue pour les forces de sécurité.

L’adolescent reconnu coupable a finalement échappé à la prison ferme, mais restera sous surveillance judiciaire pour toute la durée du sursis.