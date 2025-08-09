Automobile au Maghreb : une gamme de luxe italienne bientôt assemblée localement

Photo DR

L’Algérie confirme sa place montante sur la carte industrielle de l’automobile. Selon le média ObservAlgerie, le groupe Stellantis, propriétaire de marques telles qu’Alfa Romeo et Opel, prévoit d’élargir ses activités dans le pays.

L’usine d’Oran, actuellement dédiée à l’assemblage de modèles Fiat, se prépare à franchir une nouvelle étape. Les installations seront adaptées pour accueillir la production de véhicules Alfa Romeo, une marque reconnue pour ses modèles haut de gamme.

Cette évolution ne se limite pas à un simple changement de chaîne d’assemblage. Elle s’inscrit dans une stratégie plus vaste de Stellantis visant à diversifier la gamme fabriquée localement et à mieux répondre aux attentes d’un marché algérien en pleine mutation. La présence d’Alfa Romeo dans les lignes de production traduit aussi la volonté de séduire une clientèle recherchant des voitures plus sophistiquées.

Pour le groupe, l’Algérie représente bien plus qu’un marché intérieur prometteur. C’est aussi une porte d’entrée vers l’Afrique, avec un positionnement géographique et logistique favorable. En renforçant son implantation à Oran, Stellantis se donne les moyens de servir aussi bien les consommateurs algériens que ceux des marchés voisins.

Le choix de produire des Alfa Romeo sur place illustre l’attractivité industrielle du pays et son potentiel à accueillir des projets à forte valeur ajoutée. Si cette dynamique se poursuit, l’Algérie pourrait devenir un hub régional pour la production automobile en Afrique du Nord.