Baccalauréat 2025 au Bénin : dates et lieux pour récupérer les attestations

Les nouveaux bacheliers de la session de juin 2025 pourront retirer leurs attestations du baccalauréat du lundi 8 septembre au samedi 13 septembre 2025 dans l’ensemble des 12 départements du pays. Dans un communiqué en date du 27 août 2025, le directeur général de l’office du baccalauréat, Alphonse da Silva, précise que la distribution se fera de 8 h à 16 h, à raison d’un site par département.

Les candidats de la session de remplacement ayant composé au Ceg Sainte Rita sont invités à se présenter le jeudi 11 septembre 2025 dans le même établissement à Cotonou, conformément au planning de l’Office du Baccalauréat. Après le samedi 13 septembre, la remise des attestations pourra se poursuivre à l’Office du Baccalauréat à Cotonou, aux horaires habituels d’ouverture.

Pour retirer leur attestation, les bacheliers doivent se présenter sur les lieux de distribution avec une photocopie simple de leur relevé de notes, une pièce d’identité valide (carte d’identité, Cip, passeport, etc.) et le bordereau de demande en ligne. Le paiement des frais d’attestation, fixé à 5 000 FCFA, doit être effectué sur la plateforme www.services.bac.bj au plus tard la veille de la date programmée pour leur jury.

Les centres de distribution retenus sont répartis dans tout le pays. Les bacheliers de l’Atacora se rendront au Lycée des Jeunes Filles de Natitingou, ceux de la Donga au CEG 1 Djougou, ceux du Borgou au Lycée Mathieu Bouké de Parakou, et ceux de l’Alibori au CEG 1 Kandi. Dans le Zou, la distribution aura lieu au Lycée Technique de Bohicon, dans les Collines au CEG 2 Dassa-Zoumè, dans le Mono au CEG 1 Lokossa, et dans le Couffo au CEG 1 Aplahoué. Pour l’Ouémé, ce sera le Lycée Béhanzin de Porto-Novo, pour le Plateau le CEG 1 Pobè, pour l’Atlantique le CEG 1 Abomey-Calavi et enfin pour le Littoral le CEG Sainte Rita.