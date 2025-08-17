Bénin : 1 mort, 9 rescapés et 44 disparus dans l’accident de Glazoué

Un accident de la circulation d’une rare gravité s’est produit dans la nuit du dimanche 17 août 2025, sur la Route Inter-États n°2, à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé, dans la localité de Thio, commune de Glazoué. Selon le communiqué du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, un bus de la compagnie STM, immatriculé CC 0085 MD et transportant 54 passagers, a violemment heurté la rambarde du pont avant de basculer dans le fleuve.

Le véhicule assurait la liaison Lomé-Niamey. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son engin aux environs de minuit. Face à ce drame, le gouvernement a déclenché le plan ORSEC, mobilisant des moyens humains et logistiques pour secourir les victimes, évacuer les blessés et tenter de retrouver les disparus. Le ministre de l’Intérieur, Alassane Séidou, s’est personnellement rendu sur les lieux, accompagné de son cabinet, du directeur général de la Police républicaine et du directeur général de l’Agence béninoise de gestion des urgences. À ce stade des recherches, le bilan officiel fait état de neuf rescapés, tous évacués à l’hôpital de zone de Savè et dont l’état est jugé stable, un corps sans vie retrouvé et 44 personnes toujours portées disparues.

Dans son communiqué, le gouvernement a adressé ses condoléances à la famille de la victime décédée et exprimé sa solidarité aux passagers et à leurs proches. Il a en outre rassuré l’opinion publique que les opérations de recherche se poursuivent pour localiser les disparus et élucider les circonstances exactes du drame. Le ministre de l’Intérieur a enfin lancé un appel aux compagnies de transport et aux conducteurs pour un strict respect du code de la route, condition indispensable pour réduire les risques d’accidents sur les axes routiers du pays.