Bénin : Almok salue le choix de Wadagni et interpelle le Togo

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité présidentielle pour l’élection de 2026 au Bénin continue de susciter des réactions au-delà des frontières nationales. Parmi elles, celle de la chanteuse togolaise Almok, qui n’a pas manqué de féliciter le Bénin tout en lançant une pique à la situation politique de son propre pays. Dans une publication remarquée sur Facebook, l’artiste a salué la décision du président Patrice Talon de passer le témoin à une nouvelle génération.

Pour Almok, la désignation de Romuald Wadagni incarne un geste « audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l’avenir ». Elle a insisté sur le fait qu’en confiant sa succession à une personnalité jeune, compétente et intègre, le chef de l’État béninois démontre « un patriotisme lucide et un sens élevé des responsabilités ». « Ce signal fort en faveur de la relève, de l’innovation et de la compétence mérite d’être salué. C’est là le geste d’un homme d’État soucieux de transmettre le flambeau », a-t-elle écrit, soulignant qu’il s’agit d’un exemple dont d’autres dirigeants africains devraient s’inspirer.

Une comparaison implicite avec le Togo

La chanteuse n’a pas manqué d’établir un parallèle avec la situation politique de son pays, où le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. « Et pendant ce temps… au Togo, l’histoire semble encore hésiter à s’écrire autrement », a-t-elle glissé, en référence à la récente réforme constitutionnelle qui confère désormais au chef de l’État la présidence du Conseil des ministres, la plus haute fonction exécutive.



Cette réforme, largement critiquée par l’opposition togolaise, est perçue par nombre d’observateurs comme un moyen pour Faure Gnassingbé de prolonger son règne, déjà marqué par deux décennies à la tête du pays, après les 38 années de pouvoir de son père, Gnassingbé Eyadéma.