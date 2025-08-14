Bénin : des pompes à carburant défaillantes mises sous scellé dans le Mono

L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité (ANM) a procédé récemment, à la mise sous scellé de plusieurs pompes à essence jugées non conformes dans les communes de Comè et Lokossa, département du Mono. Cette intervention s’inscrit dans une opération de contrôle de conformité menée par l’ANM dans plusieurs stations-service de la région.

Les inspections ont révélé que certaines pompes délivraient moins de carburant que le volume affiché sur le compteur, constituant ainsi une violation des normes métrologiques et un préjudice direct pour les consommateurs. Face à ces irrégularités, l’ANM a ordonné la mise hors service immédiate des pompes incriminées, dans l’attente de leur remplacement par des équipements conformes.

Des amendes ont également été infligées aux stations concernées. Le directeur de l’ANM, Mouhamed Nazif Moutawakilou, a réaffirmé la détermination de l’agence à défendre les droits des usagers. « Nous ne baisserons jamais les bras dans ce combat pour la protection des consommateurs », a-t-il déclaré. Il a annoncé que des contrôles inopinés continueront d’être organisés afin de s’assurer que la quantité de carburant fournie corresponde toujours à celle affichée.

Cette action fait écho à une initiative similaire menée en janvier dernier dans le département de l’Atlantique et du Littoral. À cette occasion, des contrôles effectués à Cotonou et Abomey-Calavi avaient également révélé des pompes « hors de zone de lecture », délivrant un volume inférieur à celui annoncé. Ces pratiques, considérées comme frauduleuses, fragilisent la confiance dans le secteur et constituent une infraction aux règles en vigueur. Pour l’ANM, ces opérations s’inscrivent dans sa mission de surveillance des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales, avec un objectif clair : garantir le respect des normes et protéger les populations contre toute forme de tromperie.