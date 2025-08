Bénin : Deux épreuves annulées pour non-uniformité de l’usage de la calculatrice au concours de recrutement au MEF

Photo : DR

Le ministère du Travail et de la Fonction Publique a pris une décision forte concernant le concours de recrutement de cent soixante-douze (172) fonctionnaires de l’État au profit du ministère de l’Économie et des Finances. Par un communiqué daté du 4 août 2025, le ministère a annoncé l’annulation de deux épreuves spécifiques et leur report, afin de garantir la transparence et l’égalité des chances pour tous les candidats.

La raison de cette annulation, précisée dans le communiqué, est liée à un problème de procédure survenu lors des compositions des 19 et 20 juillet. Selon le document officiel, l’usage de la calculatrice pour les épreuves d’accès aux corps des Ingénieurs statisticiens et des Ingénieurs des Services Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics n’a pas été uniforme dans tous les centres de composition. Cette confusion serait due à « l’absence de la mention de l’utilisation de la calculatrice sur chacune des deux épreuves », ce qui a conduit à des conditions de passation différentes d’un centre à l’autre.

Afin de préserver l’équité du concours, le ministère a donc pris la décision d’annuler ces deux épreuves et d’organiser une nouvelle session de composition pour les candidats concernés. Le communiqué, signé par le ministre Adidjatou A. Mathys, souligne l’engagement du gouvernement à maintenir un processus de recrutement irréprochable. La date de la reprise des épreuves sera communiquée ultérieurement par voie de presse. Le ministère invite les candidats concernés à rester à l’écoute de la nouvelle programmation.

La rigueur de cette décision démontre la volonté de l’administration béninoise de veiller à l’intégrité de ses concours publics. Si cette annulation est une source de stress et de déception pour les candidats de ces spécialités, elle est également un gage de sérieux et de justice dans un processus de sélection essentiel pour le renouvellement et le renforcement de la fonction publique béninoise.