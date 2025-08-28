Bénin : deux postes ouverts au fichier national des cadres de la dépense publique

Photo : DR

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé un nouvel appel à candidatures dans le cadre du fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Deux profils sont recherchés : un directeur de la planification, de l’administration et des finances, ainsi qu’un spécialiste des marchés publics.

Les postulants doivent constituer un dossier physique comprenant six documents. Parmi eux figurent :

Publicité

le récépissé électronique généré lors de l’inscription en ligne et signé par le candidat ;

une copie sécurisée de l’acte de naissance ;

un certificat de nationalité ;

un curriculum vitae conforme au modèle disponible sur la plateforme nationale ;

les copies légalisées des diplômes supérieurs (au minimum le baccalauréat ou équivalent) ;

pour les agents de l’État, une copie du dernier acte administratif relatif à l’avancement ou à la promotion.

Dépôt et délais

Les dossiers doivent être transmis au secrétariat du Département du recrutement des agents de l’État (DRAE), après validation en ligne. Le ministère précise que seules les candidatures soumises en ligne et suivies d’un dépôt physique seront retenues. Par ailleurs, un même candidat ne peut postuler que pour un seul poste dans le cadre de la présente campagne.

La période de dépôt est fixée du vendredi 29 août au jeudi 18 septembre 2025. Les personnes déjà inscrites lors de précédentes campagnes peuvent se repositionner, mais uniquement pour un autre poste.

Processus de sélection

Après la phase de présélection sur dossier, les candidats admissibles composeront une épreuve écrite portant sur la culture générale et un test psychotechnique. Ils seront ensuite soumis à des entretiens individuels évaluant leurs compétences techniques, devant un jury de spécialistes. Une enquête de moralité viendra clôturer la procédure, condition indispensable pour l’inscription définitive au fichier national.