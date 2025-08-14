Bénin : Flapacha placé sous mandat de dépôt, Jérémie Degamer libéré

Photo montage : LNT

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tranché, jeudi 14 août 2025, sur le sort de deux créateurs de contenus arrêtés en début de semaine. Flapacha, figure connue sur TikTok, a été placé sous mandat de dépôt, tandis que son coaccusé, Jérémie Degamer, a été libéré et repartira libre en attendant son procès.

Arrêtés par le Centre national d’investigations numériques (CNIN) à la suite d’un signalement sur le réseau social TikTok, les deux hommes avaient été placés en garde à vue avant d’être présentés au procureur spécial. Selon des informations rapportées sur ce dossier, l’exploitation du téléphone de Flapacha aurait révélé des éléments accréditant des soupçons d’activités de cybercriminalité.

Les faits qui leur sont reprochés s’appuient sur deux vidéos publiées par Flapacha. Ces séquences montrent la prétendue agression et l’enlèvement de Jérémie Degamer. L’enquête a toutefois établi qu’il s’agissait d’une mise en scène. Les deux protagonistes auraient ensuite sollicité, lors de diffusions en direct, des contributions financières auprès de leurs abonnés, en affirmant vouloir venir en aide à Jérémie Degamer. Le parquet spécial retient contre eux l’infraction d’« escroquerie via internet ».

Toutefois, l’avocat de Jérémie Degamer, Me Omer Tchiakpè, affirme que son client a été « relaxé purement et simplement » après audition. Il comparaîtra donc libre devant la juridiction compétente. Dans un communiqué, le CNIN rappelle tout de même que Jérémie Degamer faisait déjà l’objet de recherches pour un contenu jugé immoral, diffusé en direct, dans lequel il se caressait les parties génitales. L’institution invite le public à la prudence face aux collectes de fonds en ligne dont les objectifs ne sont pas clairement établis et insiste sur la responsabilité légale des créateurs de contenus pour leurs publications.