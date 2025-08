Bénin : La 3ᵉ édition de « Chante et Danse avec l’Amazone » est lancée à Cotonou

Du 5 août au 7 septembre 2025, l’esplanade de l’Amazone à Cotonou accueille la troisième édition de « Chante et Danse avec l’Amazone », un événement culturel initié par le gouvernement béninois et organisé par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac). Jusqu’au 7 septembre prochain, Béninois et vacanciers sont conviés à vivre des moments inédits sous le regard majestueux de l’Amazone. L’esplanade, aménagée pour l’occasion, se transforme en un grand espace de rencontre, de musique et de convivialité. L’entrée est libre et gratuite.Cette édition 2025 s’inscrit dans la continuité du succès rencontré lors des précédentes. Elle prolonge dans une ambiance festive les célébrations de la fête nationale, tout en offrant un véritable bol d’air culturel à la population.

Dès le 5 août, le groupe Africa Spirit a ouvert les festivités avec énergie. Le lendemain, Snake Zobel, Les Princesses de la Danse et Les Ballets du Larred transporteront le public dans une explosion de sons et de mouvements. Le 7 août, les rythmes afro-caribéens de Africa Salsa Orchestra prendront le relais, annonçant un week-end tout aussi rythmé avec Challenge Team (8 août), Orchestre Mon Rêve (9 août) et Orchestre des Aveugles (10 août).

Au-delà des prestations artistiques, l’événement crée une atmosphère chaleureuse propice au pique-nique, à la danse collective et aux retrouvailles familiales. Chaque jour, à partir de 18h, l’esplanade devient le point de rendez-vous de ceux qui veulent célébrer la vie, la culture et l’identité béninoise dans un cadre sécurisé.

« Chante et Danse avec l’Amazone » se positionne comme un rendez-vous culturel majeur des grandes vacances au Bénin. Une manière pour l’Adac de réaffirmer son rôle dans la valorisation du patrimoine artistique national tout en stimulant l’attractivité de la ville de Cotonou.