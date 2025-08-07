Bénin : le rapport du Haut Commissaire contredit Akponna

Le Haut Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) a rendu publiques, jeudi 7 août 2025, les conclusions de l’enquête ouverte à la suite des accusations portées par l’ex-ministre Paulin Akponna contre le ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Selon le rapport, aucune preuve de détournement de fonds publics n’a été établie.

La mission de vérification, conduite par une commission ad hoc présidée par Alexandre Dagba, avait été initiée après les déclarations de Paulin Akponna, ancien membre du gouvernement et cadre du Bloc Républicain. Lors d’une prise de parole le 21 juin 2025 à Parakou, ce dernier affirmait que des dizaines de milliards de francs CFA, destinés à des projets d’accès à l’eau potable et à l’électricité, avaient été détournés.

Le 31 juillet, après plusieurs semaines d’investigations, le rapport d’enquête a été officiellement transmis à Cotonou. Il a été remis en main propre à Jacques Migan, Haut commissaire à la prévention de la corruption, par Alexandre Dagba. L’enquête s’est déroulée en plusieurs étapes : d’abord des entretiens à Cotonou avec les responsables des projets concernés, puis des déplacements à Parakou pour des vérifications de terrain. Selon Dagba, les investigations ont été rendues complexes par la multiplicité des acteurs et les procédures financières parfois opaques.

Malgré ces éléments, la commission conclut à l’absence de malversation. « Aucun élément n’a permis d’établir la moindre preuve de détournement de fonds publics », a déclaré Jacques Migan lors de son point de presse. Il précise que les financements alloués entre 2016 et 2025 dans les secteurs de l’eau et de l’énergie — hors projets relevant du programme MCA Bénin II — ont été utilisés conformément aux objectifs initiaux d’amélioration des infrastructures.