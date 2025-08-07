Algérie – Maroc : de nouvelles tensions dans le domaine musical

L'artiste Faudel. Photo : DR

Maroc et Algérie, deux voisins liés par une histoire riche mais marquée par de fréquents soubresauts diplomatiques, voient aujourd’hui les tensions s’inviter sur un terrain inattendu : la scène musicale. Alors qu’un concert est prévu au Morocco Mall de Casablanca le 24 août, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, l’annonce de la participation de trois artistes populaires algériens alimente une vive controverse sur les réseaux sociaux.

Trois figures du raï au cœur de la polémique

Faudel, Reda Taliani et Kader Japonais, tous trois figures emblématiques de la musique populaire algérienne, sont programmés pour se produire à Casablanca dans le cadre de cet événement culturel d’envergure précise Bladi. Si leur notoriété est bien établie de part et d’autre du Maghreb, leur présence dans un événement festif au Maroc fait aujourd’hui débat.

Sur les plateformes numériques, de nombreux internautes marocains expriment leur désaccord avec ce choix artistique. Ils estiment que dans le contexte actuel de relations diplomatiques tendues entre Rabat et Alger, il aurait été plus judicieux de privilégier les artistes marocains, souvent perçus comme insuffisamment représentés lors des grandes manifestations nationales.

Le spectre d’un ressentiment culturel

La critique va au-delà du simple désaccord ponctuel. Certains y voient le symptôme d’un sentiment de marginalisation persistante des artistes marocains, notamment face à l’engouement médiatique suscité par des chanteurs venus de l’étranger. Des voix se sont ainsi élevées pour demander l’annulation de la participation des artistes algériens, en s’appuyant sur des précédents récents : les concerts annulés d’Amine Babylone, Cheb Bilal ou encore Warda Charlomanti, après des appels au boycott formulés en raison de prises de position jugées hostiles envers le Royaume.

Des observateurs culturels soulignent que cette réaction du public marocain s’inscrit dans un contexte où les tensions entre les deux pays débordent souvent du cadre diplomatique pour toucher le sport, les médias, ou encore la musique. Les milieux artistiques, autrefois considérés comme un espace d’union au-delà des frontières politiques, deviennent désormais le théâtre d’expressions identitaires et de revendications nationales.

Un débat révélateur d’attentes profondes

L’affaire révèle également une attente plus large : celle d’un soutien structuré à l’industrie musicale locale. Pour de nombreux jeunes artistes marocains, l’accès aux grandes scènes demeure difficile, souvent conditionné par des choix commerciaux ou des partenariats internationaux. La controverse actuelle met en lumière une frustration ancienne quant à l’équilibre entre ouverture culturelle et valorisation des talents nationaux.

Dans ce contexte, certains plaident pour une meilleure régulation des programmations artistiques lors des événements soutenus par des institutions ou des fonds publics, afin de garantir une place plus visible aux artistes locaux. D’autres appellent au contraire à préserver la vocation transnationale de la musique, considérée comme un pont possible entre peuples malgré les conflits politiques.

Musique et diplomatie : des frontières poreuses

Si les concerts sont, en principe, des instants d’échange et de communion, leur portée dépasse souvent le seul champ artistique. Au Maghreb, où la diplomatie culturelle est régulièrement sollicitée, la programmation d’artistes étrangers prend une dimension éminemment symbolique. Le choix de faire monter sur scène des chanteurs algériens dans un événement marocain, en pleine période de brouille entre les deux capitales, ne pouvait qu’éveiller les sensibilités.

Cette tension survient alors que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie sont suspendues depuis 2021, suite à une série de différends politiques et géopolitiques, notamment autour de la question du Sahara occidental. Ce contexte influe désormais sur les choix culturels, redessinant les contours d’une scène artistique autrefois plus perméable aux coopérations régionales.