Bénin : Louis Vlavonou échange avec une délégation de l’UPAO

Photo : Assemblée Nationale / Benoit Koffi

Une délégation mixte de protestants était le mardi 12 août 2025 au cabinet du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU dans le cadre d’une audience. Elle était composée des membres de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) et des responsables de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (UPAO) en mission pour annoncer à l’autorité parlementaire sa prochaine distinction en tant que docteur honoris causa.

Les impressions du vice-président de l’EPMB au terme des échanges

« …C’est une délégation mixte de l’EPMB et de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest qui vient d’être reçue par Son Excellence Louis Gbèhounou VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale du Bénin. La délégation est venue rendre compte au président de l’Assemblée nationale de la décision que le Conseil scientifique de l’école doctorale de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest a prise de l’honorer ; d’honorer donc le président Louis Gbèhounou VLAVONOU en lui décernant le titre de docteur honoris causa de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest. C’est de cela que nous sommes venus lui rendre compte solennellement. Le président de l’Assemblée nationale a été très sensible à cette démarche… Nous ressortons de l’audience très ragaillardis et très convaincus, à nouveau, de l’intérêt que le président VLAVONOU a toujours manifesté pour la recherche, pour la science, pour le monde universitaire. Ce n’est donc pas un hasard qu’il ait été choisi pour bénéficier de cet honneur-là. »

Source : DISCOM/AN