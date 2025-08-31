Bénin : Retour en grâce de Samou Séïdou Adambi

Photo : DR

Le Bureau exécutif national (BEN) du Bloc Républicain (BR) a tenu, ce dimanche 31 août 2025 à Cotonou, sa deuxième session extraordinaire de l’année. Un seul point figurait à l’ordre du jour : la levée des sanctions infligées à certains cadres du parti et leur réintégration dans les organes dirigeants. Au terme des échanges, le BEN a proposé la réhabilitation de trois personnalités, parmi lesquelles l’ancien ministre Samou Séïdou Adambi, dont le cas avait suscité une vive polémique en début d’année.

Le 5 janvier 2025, une session extraordinaire du BEN avait pointé du doigt des démarches jugées contraires aux règles internes du parti, attribuées à Samou Séïdou Adambi, alors vice-président du BR. En cause, notamment, une déclaration de candidature effectuée en dehors des structures officielles. Quelques jours plus tard, le 13 janvier, le BEN avait mis en place un comité d’investigation présidé par Joseph Amavi Anani pour examiner ses agissements.

À l’issue de cette procédure, l’ancien ministre avait été sanctionné d’un blâme et tenu à l’écart des instances dirigeantes du parti. Le porte-parole du BR, Romaric Ogouwalé, avait précisé que la mesure ne concernait pas ses fonctions gouvernementales. Mais, à la surprise générale, Samou Séïdou Adambi a été écarté du gouvernement lors d’un remaniement technique, ce qui a renforcé l’idée d’un affaiblissement de son influence politique.

Une réintégration pleine et entière

Huit mois plus tard, la donne change. Le communiqué final du BEN, signé le 31 août, acte la réhabilitation de Samou Séïdou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti. La décision concerne également Joël Bossikponon et Bertin Lokossou, eux aussi sanctionnés en début d’année. Dans l’attente de la validation formelle du Bureau politique, ces responsables pourront désormais reprendre part aux activités des organes du BR.

Le BEN justifie cette réintégration par les « actes positifs » posés par les intéressés depuis la première session ordinaire du Bureau politique en janvier dernier, et insiste sur la nécessité de « maintenir la sérénité et la discipline » en vue des échéances électorales de 2026.