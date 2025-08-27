Bénin : sept personnes arrêtées pour l’assassinat d’un cultivateur à Bassila

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

À Frignon, localité de la commune de Bassila, la Police républicaine a mis la main sur sept individus accusés d’avoir assassiné leur propre frère, cultivateur domicilié dans le hameau de Gourémangou. Selon les services de communication de la police, les faits remontent au 11 juin 2025, date à laquelle les habitants s’étaient réveillés dans la stupeur après la découverte, à l’aube, du corps sans vie de la victime.

L’enquête menée par le commissariat de l’arrondissement de Bassila a permis, deux mois plus tard, d’interpeller les présumés auteurs grâce aux informations recueillies et à la collaboration active de la population. Confrontés aux faits, les mis en cause sont rapidement passés aux aveux. Selon leurs propres déclarations, l’homme aurait été battu à mort à coups de bâton pour des raisons de jalousie familiale. L’un des frères, présenté comme l’instigateur du crime, a reconnu avoir mobilisé les autres afin de tendre une embuscade à la victime alors qu’elle regagnait son domicile après une sortie dans un bar de Frignon.

Pour brouiller les pistes, les auteurs avaient simulé une agression extérieure avant d’alerter le village. Mais les investigations minutieuses de la police ont permis de déjouer cette mise en scène et de remonter jusqu’aux suspects. Actuellement placés en garde à vue, les sept hommes devraient être déférés dans les prochains jours devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Cette opération, saluée par les habitants de Bassila, illustre l’efficacité du travail de la Police républicaine appuyée par l’engagement des élus locaux et la vigilance des populations, toutes déterminées à lutter contre l’insécurité et à préserver la quiétude dans la commune.