Bénin : Un bouvier interpellé pour vol à main armée à Houègbo

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat de l’arrondissement de Houègbo a procédé, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2025, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un braquage à main armée. Selon les informations rapportées par la police, l’opération a été déclenchée après qu’un conducteur de taxi-moto a alerté la police aux environs de 20h15.

L’homme venait d’être agressé à Colli Dogoudo par des malfaiteurs armés, qui se sont emparés de sa motocyclette. Informées, les forces de l’ordre ont immédiatement mis en place un dispositif de contrôle sur les principaux axes routiers de la zone. Vers 03h12, quatre individus circulant sur deux motocyclettes ont tenté de forcer un poste de contrôle. L’intervention rapide des agents a permis de neutraliser l’un d’entre eux, tandis que ses trois complices ont pris la fuite, abandonnant leurs engins.

Publicité

Le suspect interpellé, un bouvier résidant à Bohicon, a reconnu les faits et livré l’identité de ses acolytes. Une machette a été retrouvée sur lui lors d’une fouille, confirmant la nature violente de l’opération. Placée en garde à vue dans les locaux du commissariat, la personne mise en cause fait l’objet d’une enquête approfondie. La police poursuit ses recherches afin de retrouver les trois autres malfrats encore en cavale.