Bénin : voici les prochaines étapes de l’audit du fichier électoral

Photo : DR

Les experts internationaux chargés de l’audit du fichier électoral béninois ont remis un rapport de synthèse au Comité de pilotage (CoPil), présidé par Jean-Baptiste Elias. Si les premières conclusions ont été présentées lors d’un atelier à Cotonou, le contenu exact des observations et des recommandations reste confidentiel, suscitant des questions. Jean-Baptiste Elias a toutefois apporté des précisions sur le processus et les prochaines étapes, promettant une transparence totale une fois le rapport finalisé.

Le flou entourant les premières conclusions s’explique par des contraintes de confidentialité. Le président du CoPil a confirmé que les experts, après 21 jours d’investigations, de visites de terrain et de consultations avec divers acteurs (ANIP, CENA, partis politiques, société civile, etc.), ont bien mené un travail méthodique, inclusif et rigoureux. Cependant, la publication des détails est conditionnée par la finalisation du rapport définitif. « Dès que le rapport final nous sera remis, je viendrai devant vous pour tout vous dire », a rassuré Jean-Baptiste Elias, soulignant que pour l’heure, seules des « généralités » peuvent être communiquées.

Publicité

L’audit ne se terminera pas avec la simple remise du rapport. Le CoPil s’est engagé à assurer le suivi rigoureux des recommandations. Jean-Baptiste Elias a promis de veiller à ce que les acteurs concernés mettent en œuvre les solutions proposées par les experts. L’objectif est clair : apporter des « améliorations concrètes au système électoral béninois » pour le rendre plus juste, plus inclusif, plus solide, plus crédible. L’attente est désormais grande pour les béninois, impatients de connaître les conclusions complètes de cet audit, perçu comme une étape cruciale pour la crédibilité des prochaines élections.