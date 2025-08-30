BRICS : face à la pression américaine, deux poids lourds veulent renforcer leurs liens

Photo : DR

La dynamique au sein des BRICS prend un nouveau tournant. Selon le média Business AM, la Chine et le Brésil multiplient les échanges pour consolider leur partenariat et offrir une réponse collective à ce qu’ils considèrent comme un durcissement protectionniste de la politique américaine.

Une alliance renforcée dans un contexte tendu

Les discussions entre Pékin et Brasilia ne se limitent pas à des déclarations symboliques. Elles portent sur des dossiers concrets tels que les investissements croisés, les échanges commerciaux et la coopération énergétique. En resserrant leurs liens, les deux pays veulent non seulement protéger leurs économies respectives, mais aussi montrer que le BRICS reste une alternative crédible dans un monde marqué par la montée des tensions géopolitiques.

La Chine, première puissance économique du bloc, a besoin de partenaires solides pour soutenir son agenda d’expansion. Le Brésil, qui dispose de ressources naturelles considérables et d’un marché intérieur dynamique, représente pour elle un allié de poids. Pékin insiste sur une coopération fondée sur le respect mutuel et le refus des diktats extérieurs.

La volonté sino-brésilienne s’inscrit dans une logique plus large : celle de réduire la dépendance au système dominé par les États-Unis. En renforçant leur coopération, Pékin et Brasilia veulent signifier que les pays émergents disposent d’autres leviers pour peser sur la scène internationale. Le message est clair, le BRICS n’entend pas se cantonner à un rôle secondaire dans l’économie mondiale.

L’avenir dira si ce rapprochement se traduira par des projets communs visibles, notamment dans le secteur énergétique ou les infrastructures. Mais une chose est certaine, les deux puissances cherchent à transformer leur partenariat en moteur stratégique du BRICS, et à donner au bloc une cohésion capable de rivaliser avec les grandes alliances dominées par l’Occident.