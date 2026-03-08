Miss BRICS 2026 : pourquoi le premier concours a-t-il banni le maillot de bain ?

Pour sa première édition, le concours Miss, Mrs et Little Miss BRICS a supprimé le défilé en maillot de bain. La décision a été prise par les organisateurs à Kazan, du 1er au 8 mars 2026, devant 51 candidates issues de 17 pays.

Une décision assumée par les organisateurs

La suppression du maillot de bain est officielle et motivée : « par respect pour le Ramadan », selon Anna Greben, porte-parole de l’École nationale de beauté de Biélorussie, citée par l’agence BelTA. Les candidates ont défilé en costumes traditionnels et en robes de soirée.

Le concours réunissait des pays à majorité musulmane — Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, Émirats arabes unis — aux côtés du Brésil, de la Chine, de l’Inde ou du Nigeria, selon le site officiel.

Une philosophie qui rompt avec les codes classiques

Les organisateurs ont positionné l’événement non pas comme un concours d’esthétique pure, mais comme une plateforme valorisant « l’identité, les valeurs, l’intellect et la force intérieure » des candidates, toujours selon BelTA. Le format réunit trois catégories en une : Miss (18-25 ans), Mrs (30+) et Little Miss (moins de 13 ans).

Le défilé en maillot de bain reste une épreuve standard dans les grands concours internationaux comme Miss Univers ou Miss Monde. Miss BRICS 2026 constituerait, à ce stade, l’un des rares concours de cette envergure à l’avoir formellement exclu dès sa création — aucun précédent comparable n’a été officiellement documenté à cette échelle.

Aucune décision annoncée pour les prochaines éditions

La prochaine édition du concours n’a pas été annoncée. Les organisateurs pourraient préciser si ce choix sera reconduit, mais aucune position officielle n’a été communiquée à ce stade.