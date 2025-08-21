Cadavres découverts en France : un nouveau rebondissement

Photo DR

Le 13 août 2025, un passant découvre un corps flottant dans la Seine, près du pont de Choisy, à la frontière entre Choisy-le-Roi et Créteil. Les autorités, alertées, retrouvent rapidement trois autres cadavres à proximité. L’état avancé de décomposition des corps rend leur identification difficile et laisse présager une enquête complexe, désormais menée par la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Les premières autopsies livrent des éléments troublants. L’un des corps, identifié comme celui d’un homme d’une quarantaine d’années résidant dans le Val-de-Marne, présente des traces de violences, confirmant un meurtre. Un second corps, analysé par scanner, révèle également des lésions suspectes. En revanche, l’identification des deux autres victimes reste en suspens, les examens se limitant pour l’instant à confirmer leur sexe et leur âge adulte.

Deux suspects interpellés, des zones d’ombre persistent

Le 20 août, un premier suspect de 24 ans, originaire d’Oran, est arrêté au centre de rétention administrative de Plaisir. Placés en garde à vue pour « meurtres en concours », il est suivi, le lendemain, par l’interpellation d’un second individu, proche du premier. Une petite surprise, qui démontre toutefois que l’enquête avance bel et bien. Les deux hommes, actuellement interrogés, sont au centre des investigations visant à déterminer leur rôle dans ces crimes.

Les enquêteurs peinent encore à établir un lien entre les quatre victimes ou à préciser les circonstances et les dates des décès. Les analyses médico-légales, toujours en cours, restent essentielles pour identifier les autres corps et reconstituer les événements ayant conduit à ces morts violentes.

Une affaire aux multiples défis

L’état de décomposition des corps complique les investigations, mais les interrogatoires des suspects et les expertises techniques pourraient fournir des réponses, et ce, assez rapidement. La brigade criminelle multiplie les pistes pour élucider ces homicides et comprendre ce qui relie ces différentes victimes, dans une affaire qui marque profondément la région et même le pays, puisqu’elle fait la Une de nombreux médias, qu’il s’agit de presse papier, radio ou télévisée.