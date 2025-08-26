Cambriolage d’une école maternelle au Bénin : le suspect arrêté après six mois de cavale

Photo DR

Après plus d’un semestre de traque, la police de l’arrondissement de Hêvié a finalement appréhendé l’homme soupçonné d’être impliqué dans le cambriolage de l’école primaire maternelle de Hêvié Adovié. Les faits remontent à la nuit du 12 au 13 février 2025.

Ce soir-là, plusieurs objets de valeur appartenant à l’établissement scolaire avaient été dérobés. Lors de l’enquête, un premier suspect avait été arrêté en possession d’une partie du butin. Son complice, lui, avait réussi à échapper aux forces de l’ordre et s’était volatilisé. Après six mois de recherches, les investigations patientes et ciblées ont porté leurs fruits.

L’individu en fuite a été retrouvé et immédiatement interpellé par une équipe du commissariat de Hêvié. Il est actuellement placé en garde à vue, dans l’attente de la suite judiciaire. Cette arrestation met un terme à une enquête jugée complexe et illustre, selon les autorités, la détermination des forces de sécurité à lutter contre l’insécurité et à protéger les établissements scolaires de la commune.