Cancer du col de l’utérus au Bénin : dépistage gratuit dans cinq départements

Photo Unsplash

Le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles organise, du lundi 25 au vendredi 29 août 2025, une campagne gratuite de dépistage du cancer du col de l’utérus dans cinq départements du Bénin, afin de réduire la mortalité liée à cette maladie qui tue chaque année près de 400 femmes chaque année..

Le cancer du col de l’utérus continue de tuer des centaines de femmes chaque année au Bénin. Pourtant, il existe des mesures préventives pour sauver de nombreuses vies féminines de cette maladie. Pour cela, le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a lancé, lundi 25 août 2025, une campagne gratuite de dépistage du col de l’utérus. Elle se déroulera jusqu’au vendredi 29 août dans cinq départements du pays.

Publicité

Au total, 40 centres de santé sont mobilisés dans le Littoral, l’Atlantique, le Borgou, le Couffo et le Zou. Dans le Littoral, 15 centres sont concernés, dont Saint-Michel, Ayélawadjè, Sikècodji, Gbégamey, Akogbato, Chumel, Ménotin et Missessin. Le Borgou dispose de huit centres dont ceux de Parakou, Banikani et le Chd Borgou. Dans le Couffo, six centres sont retenus, notamment Azovè, Djakotomey et Aplahoué. Le Zou compte également six centres, dont Bohicon 1, Bohicon 2, Kpassagon et le Chd Zou.

Le dépistage se fait de 8h à 15h sur chaque site. « Chaque année, environ 660 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont détectés au Bénin et près de 400 femmes en meurent. Il urge donc d’agir », souligne le Dr Juvénal Honvou, médecin spécialiste en santé publique.

Selon lui, le dépistage s’adresse aux femmes âgées de 25 à 75 ans, mais certaines dispositions sont nécessaires. « On ne dépiste pas les femmes enceintes, ni celles en période de menstruations ou présentant une infection locale. Il ne faut pas non plus être sous traitement en cours, ni faire de toilette vaginale le jour du prélèvement. De même, il est recommandé d’éviter les rapports sexuels la veille », précise-t-il. Les résultats du test sont disponibles dans un délai d’une semaine. Cette initiative vise à sauver des vies grâce à un diagnostic précoce et à réduire la mortalité liée à ce cancer au Bénin.