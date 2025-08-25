Cancer : l’alcool nuit… dès le premier verre

Unsplash

L’alcool représente une menace majeure pour la santé, favorisant des cancers touchant le cerveau, le foie, le cœur et le système immunitaire. Aux États-Unis, il est à l’origine d’environ 100 000 cas de cancers par an, dont 20 000 mortels, le classant troisième cause évitable de cancer après le tabac et l’obésité.

Les chiffres de l’alcool

En France, en 2018, 28 000 nouveaux cas (soit 8 % des cancers) lui étaient attribuables, avec une surreprésentation masculine (11 % contre 4,5 % chez les femmes). Ces chiffres dépassent même la mortalité routière liée à l’alcool (1 250 décès en France en 2024), pourtant plus médiatisée.

Les cancers liés à l’alcool concernent plusieurs organes :

bouche,

gorge,

œsophage,

foie,

côlon,

rectum,

sein.

Et ce que beaucoup ignorent, c’est que même une consommation très modérée (moins d’un verre par jour, en moyenne) participe déjà à augmenter les risques. Une surprise pour beaucoup. En effet, quasiment une personne interrogée sur deux affirme penser que seuls les spiritueux et autres alcools forts sont vraiment dangereux.

Comment l’alcool favorise-t-il le cancer ?

Des études récentes révèlent que l’alcool endommage l’ADN via l’acétaldéhyde, un cancérogène, et génère des radicaux libres, source de stress oxydatif. Il dérègle aussi les hormones, comme les œstrogènes, accroissant le risque de cancer du sein, et aggrave les effets d’autres substances cancérogènes, comme le tabac.

Classé cancérogène de groupe 1 par le CIRC, l’alcool n’a pas de seuil de sécurité. C’est-à-dire que chaque verre compte, quel que soit le type de boisson. Alcool fort ou alcool plus léger, tous ont un impact ou peuvent avoir un impact sur la santé. Les chercheurs affirment d’ailleurs avoir découvert un lien direct entre consommation d’alcool et développement des tumeurs, sans niveau de consommation anodin.

Vers une prise de conscience et de nouvelles habitudes

Les jeunes générations, mieux informées, se détournent progressivement de l’alcool au profit d’alternatives : apéritifs sans alcool, jus artisanaux ou boissons végétales. Une tendance encourageante, mais qui ne doit pas occulter d’autres risques sanitaires (aliments ultra-transformés, excès de sucre). Si la conscience des dangers progresse, la vigilance reste indispensable pour adopter des modes de vie véritablement sain, basés sur une nutrition la plus naturelle qui soit, la pratique du sport, la non consommaiton de tabac…