Champion du Bac au Bénin : Ford Tohouénou honoré par les autorités locales à Parakou

Ford Kossi Germain Tohouenou. Photo : DR

Le lundi 4 août 2025, une cérémonie officielle a été organisée pour célébrer Ford Kossi Germain Tohouénou, premier au Baccalauréat 2025 avec une moyenne de 18,66. À cette occasion, le maire Inoussa Zimé Chabi et le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi lui ont remis des récompenses en signe de reconnaissance et d’encouragement.

Cette cérémonie en l’honneur de Ford Kossi Germain Tohouénou, brillant lauréat du Baccalauréat 2025, classé premier au plan national avec une moyenne remarquable de 18,66, s’est déroulée dans l’enceinte du collège qu’il a fréquenté. Accompagné de ses proches, de ses enseignants et de ses camarades, le jeune homme a été mis à l’honneur aux côtés de deux autres élèves du collège ayant, eux aussi, dépassé la barre des 17 de moyenne.

L’événement a rassemblé plusieurs figures politiques et administratives de Parakou, dont le maire Inoussa Zimé Chabi et le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Tous deux ont tenu à saluer cette performance et à encourager les efforts du jeune Tohouénou. Le maire de Parakou a salué la rigueur, le travail et la constance de Ford, qu’il considère comme un modèle pour la jeunesse locale. À titre de reconnaissance, il lui a offert une moto neuve.

Pour sa part, Rachidi Gbadamassi, a offert un ordinateur portable à Ford Tohouénou. Il a insisté sur le caractère désintéressé de cette initiative, qu’il a qualifiée d’élan de reconnaissance envers un digne représentant de Parakou. Les trois enseignants de Ford dans les matières scientifiques, SVT, PCT et Mathématiques, ses parents ainsi que son collège ont également été récompensés à travers des distinctions et des enveloppes de soutien.

Ford Tohouénou a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à son succès. Il a salué les réformes éducatives factuelles, remercié les autorités locales, ses enseignants et ses parents. « La réussite est à la portée de tous. Il faut juste croire, travailler et rester discipliné », a-t-il lancé.