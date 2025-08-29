Chine : un défilé militaire pour sceller l’alliance Pékin-Pyongyang

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La Corée du Nord confirme sa participation à un événement historique : le défilé militaire du 3 septembre 2025 à Pékin, organisé pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour Kim Jong-Un, ce déplacement, son premier voyage à l’étranger depuis septembre 2023 et son retour en Chine depuis 2019, est un signe fort.

Aux côtés de 26 dirigeants, dont Vladimir Poutine et le président iranien, il réaffirme l’axe sino-nord-coréen dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Pour rappel, des militaires nord-coréens sont actuellement engagés en Ukraine, aux côtés de la Russie, dans la guerre qui oppose Moscou à Kiev.

Des déplacements particulièrement rares

Le leader nord-coréen, connu pour ses déplacements rares et ultra-sécurisés (souvent à bord de son train blindé), brise ainsi son isolement. Depuis son accession au pouvoir en 2012, ses sorties hors du pays se comptent sur les doigts d’une main, la Chine restant sa destination privilégiée.

Ce défilé sur l’avenue Tian’anmen, célébrant la victoire de 1945 contre le Japon, sera l’occasion pour Pékin d’étaler sa puissance militaire et pour Pyongyang de réaffirmer son alignement avec son principal allié, malgré les tensions passées autour de son programme nucléaire.

Une relation forgée par l’histoire

La Chine est le soutien vital de la Corée du Nord et de son régime. En effet, sans l’apport chinois, la Corée du Nord pourrait, tout simplement, couler économiquement. Le pays est effectivement en proie à de nombreuses difficultés en lien avec les nombreuses sanctions internationales qui la touchent. De son côté, Pékin y voit un rempart contre l’influence occidentale dans la région.

Pékin envoie un message clair

Le 3 septembre prochain, des milliers de soldats et des armements de pointe défileront sous les yeux du monde, offrant à la Chine une vitrine de sa puissance. La présence de Kim, aux côtés de Poutine, envoie un message clair : face aux pressions américaines, que ce soit en lien avec le dossier ukrainien ou autres, le « bloc » fait face.