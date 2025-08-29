Comment Dangote est ralenti dans son élan par ses partenaires chinois

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Le lancement de la flotte de camions-citernes de Dangote Industries Ltd. au Nigeria subit un ralentissement notable, retardant un projet stratégique visant à sécuriser l’approvisionnement en carburant du pays. Selon Devakumar Edwin, vice-président du groupe, seulement 15 % des 4 000 véhicules commandés ont été réceptionnés, la disponibilité limitée des navires en provenance de Chine ayant compliqué leur transport simultané. Initialement prévue pour la mi-août, la distribution par camions-citernes a été décalée, mettant en évidence la dépendance logistique vis-à-vis de fournisseurs étrangers.

Défis logistiques et impact des partenaires internationaux

L’investissement de 469 millions de dollars dans cette flotte spécialisée traduit l’ambition de Aliko Dangote, milliardaire nigérian, de maîtriser l’ensemble de la chaîne, de la production à la livraison. Cependant, les contraintes liées à la capacité des navires chinois ont limité les expéditions, provoquant un étalement des livraisons. Devakumar Edwin souligne que les véhicules restants devraient bientôt être acheminés, laissant entrevoir une reprise progressive du projet.

Ces retards révèlent la fragilité d’un dispositif fortement tributaire des transports maritimes internationaux. Chaque camion retardé ralentit l’acheminement du carburant vers les différents centres de distribution, ce qui pourrait affecter le marché local et les activités économiques dépendantes du carburant. La situation souligne l’importance pour Dangote Industries Ltd. d’anticiper les contraintes logistiques et d’envisager des solutions alternatives, comme la diversification des fournisseurs ou l’optimisation des flux de transport.

La flotte dédiée est essentielle pour garantir l’acheminement des produits raffinés vers les principales zones urbaines et industrielles du Nigeria, et sa mise en service conditionne la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Le retard pourrait ainsi influencer la disponibilité du carburant et la capacité de Dangote à stabiliser son approvisionnement national. Certains analystes recommandent également d’examiner des partenariats locaux ou régionaux pour limiter les risques liés aux chaînes d’approvisionnement internationales.

Dangote et l’ambition industrielle nigériane

Aliko Dangote dirige le plus vaste conglomérat industriel du continent africain, avec à sa tête une raffinerie d’envergure. Conçue pour produire plusieurs millions de barils par jour, cette installation vise à renforcer l’autosuffisance énergétique du Nigeria tout en soutenant le développement industriel local. Le projet intègre la production, le stockage et la distribution, et la flotte de camions-citernes dédiée devait garantir la livraison directe aux marchés internes.

Le déploiement de la raffinerie fait partie d’un long processus, marqué par des accords avec des partenaires internationaux et des phases de construction étalées sur plusieurs années. Les difficultés actuelles interviennent au moment où la coordination entre fournisseurs étrangers et acteurs locaux est cruciale. Le cadre légal nigérian encourage les initiatives favorisant l’autonomie énergétique, mais impose aussi des normes strictes pour le transport des hydrocarbures, complexifiant la logistique.

Si les livraisons sont retardées, elles ne remettent pas en cause l’objectif global de Dangote Industries Ltd., mais mettent en évidence la vulnérabilité de projets dépendant de fournisseurs étrangers. La sécurisation des chaînes d’approvisionnement et l’adaptation aux contraintes du transport maritime resteront des priorités pour éviter des interruptions similaires. Les options futures incluent le renforcement de la flotte nationale, l’identification de partenaires alternatifs ou la planification plus fine des livraisons.

La mise en circulation des camions-citernes dans les semaines à venir sera déterminante pour évaluer l’efficacité de la distribution et l’impact des retards sur le marché nigérian du carburant. Cette étape permettra de mesurer la capacité de Dangote à consolider son rôle dans l’autonomie énergétique du pays et à poursuivre sa stratégie industrielle.