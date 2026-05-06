Nigeria : Aliko Dangote annonce un projet électrique géant de 20 000 MW

Aliko Dangote, le milliardaire nigérian à la tête du groupe éponyme, a annoncé le 6 mai un projet de production d’électricité de 20 000 mégawatts. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’expansion industrielle du groupe, jusqu’à présent concentré sur le raffinage du pétrole, le ciment et les engrais.

L’annonce a été faite lors d’une interview accordée à Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale, sans que le milliardaire ne fournisse de précisions sur le calendrier ou les modalités de financement du projet.

Une stratégie d’intégration verticale en accélération

Dangote construit son empire autour d’une logique d’interconnexion entre plusieurs secteurs. Son groupe contrôle la plus grande cimenterie d’Afrique, avec une production de 52 millions de tonnes répartie dans dix pays, tandis que sa raffinerie nigériane traite 650 000 barils quotidiens depuis son démarrage en 2024. Cette dernière a permis au Nigeria de devenir exportateur net de carburant pour la première fois en décennies.

Publicité

Parallèlement, Dangote investit massivement dans les engrais. Le groupe devrait atteindre une production annuelle de 12 millions de tonnes d’urée dans les deux ans et demi, le positionnant comme leader mondial du secteur. Des mines de potasse et de phosphate sont en ouverture en République démocratique du Congo et au Brésil, tandis qu’une usine géante se construit en Éthiopie. Le groupe développe aussi un port en haute mer en Afrique de l’Ouest avec un tirant d’eau de 18 mètres, et prépare l’entrée sur le marché du gaz naturel liquéfié.

Un enjeu pour la stabilité énergétique nigériane

L’ampleur du projet électrique se mesure à l’aune de la situation actuelle du Nigeria. Le pays dispose actuellement d’une capacité de production installée d’environ 13 000 mégawatts, bien inférieure aux besoins réels. Un projet de 20 000 mégawatts représenterait donc une augmentation de plus de 150 % de l’offre disponible.

« Nous allons maintenant vers l’électricité — 20 000 mégawatts », a-t-il déclaré. Dangote justifie ses ambitions énergétiques en soulignant les besoins africains. « Les besoins les plus urgents de l’Afrique restent l’énergie, les engrais et les intrants industriels », a-t-il déclaré. L’électricité constituerait dès lors le complément logique de son portefeuille industriel, capable d’alimenter ses usines et de contribuer à stabiliser le marché continental.

Le groupe a précisé que « la situation de liquidité reste très solide » et que « nous pouvons lever plus d’argent » grâce à la libération de certains actifs, sans toutefois préciser les mécanismes de financement du projet électrique. Dangote n’a révélé ni la base technologique ni les sources énergétiques sur lesquelles reposerait cette production.