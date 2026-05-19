La raffinerie Dangote livre du carburant à Ethiopian Airlines, un signal fort pour l'Afrique

La raffinerie Dangote Petroleum, basée à Lagos au Nigeria, a commencé à livrer directement du carburant d’aviation à Ethiopian Airlines. L’annonce a été faite début mai 2026 par David Bird, directeur général de la raffinerie, lors de la conférence annuelle de l’Association nigériane des économistes de l’énergie (NAEE) à Lagos.

Les tensions géopolitiques persistantes entre Washington et Téhéran ont accéléré les exportations de la raffinerie. Depuis le déclenchement de la crise au Moyen-Orient fin février, l’installation a livré des produits pétroliers raffinés à onze pays africains, carburéacteur en tête. Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne du continent par le trafic, devient ainsi le premier transporteur international à recevoir une livraison directe de kérosène depuis le sol africain.

Une capacité de production qui dépasse largement les besoins domestiques

La raffinerie Dangote produit environ 24 millions de litres de carburant d’aviation par jour, selon les données communiquées par Devakumar Edwin, vice-président du groupe Dangote. La demande des compagnies aériennes nigérianes est estimée à 2,1 millions de litres quotidiens par l’association sectorielle Airlines Operators of Nigeria, soit moins d’un dixième de la capacité disponible. Ce surplus oriente la raffinerie vers les marchés d’exportation : l’Europe absorbe actuellement la majorité des volumes exportés, avec des importations en provenance du Nigeria oscillant entre 78 000 et 96 000 barils par jour en avril, selon Reuters.

Un écart de coût structurel qui pèse sur l’aviation africaine

Pour Ethiopian Airlines, cet approvisionnement régional représente un levier potentiel face à une contrainte de long terme. Selon l’Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA), le carburant représente entre 30 et 40 % des coûts d’exploitation des transporteurs du continent, contre une moyenne mondiale de 20 à 25 %. Un écart que les importations de kérosène à prix élevé ont historiquement creusé.

David Bird a indiqué que la raffinerie vend sa production sur une base FOB (free on board), en cherchant à orienter les surplus vers les marchés africains en priorité. « Nous sommes fiers d’avoir effectué une livraison directe à Ethiopian Airlines, et nous continuerons à exporter notre production excédentaire vers les pays africains voisins », a-t-il déclaré.

La raffinerie, dont la mise en service progressive a débuté en 2024, doit encore confirmer sa capacité à maintenir des livraisons régulières à des partenaires internationaux dans la durée. Aucun calendrier contractuel n’a été rendu public à ce stade.