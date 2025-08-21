Concours de Douanes au Bénin : un nouveau délai pour le dépôt des dossiers

Des douaniers béninois (ph d'illustration)

La Direction Générale des Douanes (DGD) a annoncé ce 20 août 2025 la réouverture exceptionnelle de la période de dépôt des dossiers pour le concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024. La décision intervient après les difficultés rencontrées par de nombreux candidats lors de la phase initiale, prévue du 31 juillet au 13 août 2025.

Désormais, les dossiers pourront être soumis du 21 au 25 août 2025, conformément au communiqué n°453-C/DGD/DBP/DAFL/DRH/SP du 31 juillet 2025. La DGD précise qu’aucune réclamation ne sera acceptée après cette échéance. Au total, ce concours concerne 120 élèves préposés des Douanes, 10 élèves contrôleurs des Douanes et 20 agents techniques et administratifs recrutés sur titre. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés lors de la première phase sont invités à revérifier attentivement l’ensemble des pièces exigées et à corriger tout manquement avant toute nouvelle soumission.

Le communiqué apporte par ailleurs des précisions sur certaines modalités. Les postulants au poste d’Administrateur des Finances, spécialité « Gestion des Marchés Publics », composeront désormais dans les matières « Analyse financière » et « Finance de marchés publics ». Quant aux candidats au poste de Préposés des Douanes, ils devront confirmer leur choix de matière – Mathématiques ou Comptabilité – exclusivement durant la période du 21 au 25 août 2025.

La Directrice Générale des Douanes en appelle au sens de responsabilité et de compréhension des candidats afin que cette nouvelle étape se déroule dans de meilleures conditions. Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés peuvent se rapprocher de la DGD, des directions régionales, utiliser l’espace de dialogue du support en ligne dédié au recrutement ou contacter le numéro vert : 0191131313.