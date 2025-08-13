Côte d’Ivoire : un marabout arrêté pour une série de meurtres

Policier ivoirien (Photo de REUTERS / LUC GNAGO)

À Korhogo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, la police a interpellé un marabout soupçonné d’avoir tué au moins sept personnes. Selon les premiers éléments de l’enquête, les crimes auraient été motivés par l’appât du gain et, dans certains cas, par des pratiques rituelles. Les victimes auraient été ciblées pour leur argent, leurs biens ou à des fins occultes.

Une disparition qui mène à un tueur présumé

L’affaire a éclaté à la suite de la disparition signalée de Dagnogo Alamory le 12 août 2025. Les investigations ont rapidement conduit les forces de l’ordre vers un suspect déjà connu dans la région. Placé en garde à vue, l’homme a fini par reconnaître plusieurs meurtres commis ces derniers mois, citant notamment les noms de ses victimes.

Des meurtres aux motivations variées

Parmi les cas évoqués, certains auraient rapporté de 150 000 à 250 000 francs CFA ou des biens matériels comme des motos et des téléphones. Un homicide particulièrement macabre aurait impliqué des prélèvements corporels destinés au Burkina Faso. Les corps étaient abandonnés en brousse, identifiés par leurs proches grâce à des effets personnels.

Les autorités poursuivent leurs recherches afin de vérifier l’existence d’autres victimes potentielles et de déterminer si le marabout agissait seul ou avec des complices.