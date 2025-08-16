Crash d’un avion en RDC: six morts et un survivant

Photo d'illustration DR

Un appareil privé reliant Lubutu à Kisangani s’est écrasé ce samedi à une trentaine de kilomètres de la ville, après avoir heurté un arbre sur la route de l’Ituri. L’accident a fait six victimes et laissé un seul survivant, évacué dans un état critique. Les autorités congolaises annoncent l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes du drame.

Les circonstances de l’accident

Selon les informations communiquées par les autorités locales, l’avion avait quitté Lubutu et approchait de Kisangani lorsqu’il a percuté des arbres avant de s’écraser à environ 34 kilomètres de la ville. À son bord se trouvaient sept personnes, parmi lesquelles deux expatriés et un officier des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Seul un passager a survécu et a été transporté vers un hôpital de Kisangani pour recevoir des soins d’urgence.

La présence de victimes étrangères confère une dimension internationale à ce dossier. Les autorités nationales, assistées par l’armée, ont sécurisé le site du crash en attendant les premières conclusions de l’enquête technique. Des précédents accidents aériens survenus dans le pays ces dernières années sont régulièrement mis en avant par des rapports internationaux sur la sécurité aérienne, offrant un point de comparaison utile pour analyser cette nouvelle tragédie.

Les suites attendues et le contexte

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) est appelée à établir un rapport officiel. Ce document permettra de préciser si des défaillances techniques ou des conditions de vol difficiles sont à l’origine de l’accident. Les familles des victimes, congolaises et étrangères, devraient être rapidement informées par les canaux diplomatiques et administratifs prévus à cet effet.

Cet événement remet en lumière la question de la sécurité aérienne en République démocratique du Congo, régulièrement évoquée dans les discussions sur la modernisation des infrastructures de transport. Des initiatives gouvernementales en matière de contrôle aérien pourraient être rappelées dans ce cadre, comme d’autres projets de modernisation des transports déjà en cours. La situation sera également suivie de près par les partenaires régionaux et internationaux, soucieux de l’impact de tels drames sur la confiance dans le secteur.

Les autorités congolaises confirment que les recherches et les analyses se poursuivent afin de déterminer avec précision les causes de l’accident.