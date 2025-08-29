Crash mortel d’un F-16 en Europe : ce que l’on sait

Photo : DR

À quelques jours d’un grand meeting aérien à Radom, un avion de chasse F-16 de l’armée polonaise s’est écrasé lors d’un vol d’entraînement, provoquant la mort du pilote rapporte l’Opex360. Ce drame survient dans un contexte de vigilance accrue autour de l’espace aérien du pays, quelques jours seulement après la chute d’un drone russe Geran-2 dans l’est de la Pologne, un incident qui avait déjà soulevé des inquiétudes sur la sécurité des opérations militaires et civiles.

Un crash survenu lors d’une manœuvre acrobatique

Le jeudi 28 août, un F-16 appartenant à la 31e base aérienne tactique près de Poznań s’est abîmé sur la piste de l’aéroport de Radom lors d’une répétition pour le salon aéronautique prévu ce week-end. Selon les images relayées par les médias polonais, l’appareil effectuait un tonneau à basse altitude avant de heurter le sol et de s’embraser. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a confirmé la mort du pilote, saluant « un officier courageux » qui servait son pays depuis de longues années.

Publicité

L’accident a également endommagé une partie de la piste, obligeant les autorités à annuler le meeting aérien. Les organisateurs ont précisé que la priorité était désormais donnée aux enquêtes techniques et à la sécurisation du site. Une page dédiée aux événements annulés pourrait être intégrée sur le site officiel.

Sécurité aérienne renforcée en Pologne

Ce crash intervient dans un climat de tension autour de l’espace aérien polonais. Le 20 août dernier, un drone russe Geran-2 s’était écrasé dans le comté de Łuków, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, sans faire de victime. Ces incidents soulignent les enjeux sécuritaires pour la Pologne, membre clé de l’OTAN, à proximité directe du conflit lié à la guerre en Ukraine.

Le commandement général des forces armées a indiqué qu’aucun civil n’a été blessé et qu’une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes précises de l’accident. Des rapports détaillés devraient être publiés dans les prochains jours et pourraient faire l’objet d’une analyse dédiée.