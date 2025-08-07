Dépouilles non réclamées au Bénin : la mairie d’Abomey-Calavi lance un ultimatum 

Angelo Ahouandjinou

Par un communiqué en date du mercredi 6 août 2025, la mairie d’Abomey-Calavi signale la présence prolongée de plusieurs dépouilles non identifiées ou non réclamées dans des établissements funéraires du département. Cette situation, qualifiée de préoccupante, concerne notamment le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, l’Hôpital de zone d’Abomey-Calavi/So-Ava et le funérarium Les Anges.

Les autorités communales interpellent les familles concernées et leur demandent de se présenter d’ici au 11 août 2025 pour engager les démarches appropriées. La liste des défunts se trouve affichée à l’hôtel de ville, au niveau du tableau N°5 situé dans le hall principal.

Le maire Angelo Évariste Ahouandjinou invite les proches à se rapprocher sans délai des commissariats de police ou du parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abomey-Calavi. L’objectif : permettre l’identification formelle des corps et engager, si nécessaire, la procédure de remise.

La mairie insiste sur le caractère réglementaire de cette démarche. Elle rappelle qu’en l’absence d’une réaction dans les délais impartis, les autorités compétentes procéderont à l’inhumation des corps, sans possibilité pour les familles de prendre part aux obsèques. L’administration municipale en appelle à la responsabilité de tous et souligne l’importance de régler cette situation avec la dignité requise.