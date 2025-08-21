Donald Trump moqué dans un dessin animé aux USA

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

South Park, la série culte de Comedy Central, reste fidèle à son ADN : un humour corrosif et sans concession, souvent perçu comme vulgaire, mais toujours ancré dans l’actualité. Depuis 1997, elle décrypte avec ironie les dérives de la société et de la politique américaine, sans épargner personne.

La saison 27, lancée en juillet 2025, s’attaque frontalement à Donald Trump, perpétuant sa tradition de parodies acerbes. Dès le premier épisode, la série installe le ton en imaginant une relation amoureuse entre Trump et Satan, avant d’enfoncer le clou avec son deuxième volet, diffusé le 20 août.

Un second épisode qui fera parler

L’épisode d’ouverture, Sermon on the ‘Mount, avait marqué les esprits en intégrant des photos réelles du président Trump sur un corps animé. Ce parti pris stylistique avait provoqué une réaction ciblée de la Maison Blanche, qualifiant la série de « déconnectée ». Plutôt que de reculer, South Park a redoublé d’audace avec ce second épisode, intitulé Sickofancy. Une manière pour la série de pousser plus loin sa critique du président et de son cercle.

Trump et son entourage sous le feu des moqueries

Dans cet épisode Trump est caricaturé dans une relation burlesque avec Satan, ce dernier tentant désespérément de le quitter… avec l’aide de ChatGPT. La Maison Blanche devient le théâtre d’une cour des miracles : Tim Cook et Mark Zuckerberg y rivalisent de flagornerie (une manière de critiquer les géants de la tech’), offrant des cadeaux démesurés au président, tandis que JD Vance incarne le vice-président soumis.

Les statues de Trump remplacent même celles des présidents Jefferson et Lincoln, symbolisant un certain culte de la personnalité. La série se moque également du recrutement chaotique de l’ICE, avec Mr. Mackey embauché sans compétence, et taquine Kristi Noem pour ses frasques politiques. Un portrait au vitriol de la Maison-Blanche qui pourrait, une fois de plus, pousser l’exécutif à réagir. En effet, Donald Trump n’est pas forcément friand de cet humour qui l’attaque lui, sa politique, son bilan au global ou son cabinet.