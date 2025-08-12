Droits de douane : l’Afrique du Sud cherche un compromis avec les USA

Cyril Ramaphosa (DR)

Face à l’imposition récente de droits de douane de 30% par les États-Unis sur une large gamme de produits sud-africains, le gouvernement de Cyril Ramaphosa prépare une contre-offensive diplomatique et économique. Parks Tau, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, a annoncé que l’Afrique du Sud soumettrait prochainement à Washington une version renforcée de son accord commercial, avec l’objectif d’obtenir un allègement, voire la suppression, de ces taxes.

Une proposition révisée pour relancer le dialogue

Selon le ministre, le Conseil des ministres a validé le principe de cette nouvelle offre, qui servira de base aux discussions avec les autorités américaines. L’enjeu est de préserver l’accès au marché américain, essentiel pour certains secteurs stratégiques. Les échanges bilatéraux, facilités par le régime préférentiel de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act), représentent un levier important pour les exportations sud-africaines.

Diversification accélérée des marchés

Tout en cherchant à négocier avec Washington, Pretoria veut réduire sa dépendance vis-à-vis du marché américain. Parks Tau a indiqué que des démarches étaient en cours pour ouvrir ou renforcer des débouchés en Asie, citant le Vietnam et le Japon parmi les partenaires potentiels. Cette diversification pourrait atténuer l’impact des nouvelles barrières tarifaires, qui touchent principalement l’agriculture, l’industrie automobile et le textile.

Un impact économique immédiat

Les mesures américaines devraient affecter 65% des exportations sud-africaines vers les États-Unis, avec des conséquences directes sur l’emploi. Environ 30 000 postes sont menacés, selon les estimations officielles. Le président Cyril Ramaphosa a qualifié la situation d’« urgence économique » et annoncé un soutien accru aux entreprises exportatrices, ainsi que des initiatives pour stimuler la demande intérieure.

Un contexte commercial sous tension

Cette tension intervient alors que plusieurs économies émergentes cherchent à sécuriser leurs relations commerciales avec les grandes puissances face à la montée des politiques protectionnistes. Pour l’Afrique du Sud, l’issue des discussions avec Washington sera un test majeur de sa capacité à défendre ses intérêts tout en adaptant sa stratégie d’exportation. Les prochains mois s’annoncent déterminants pour maintenir l’équilibre entre ouverture internationale et résilience économique.