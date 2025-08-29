Élections générales au Bénin : Les confessions religieuses annoncent 3 jours de concertation à Cotonou

À moins d’un an des élections générales prévues en 2026, les confessions religieuses du Bénin s’engagent à jouer un rôle actif dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Plus de 400 délégués issus des douze départements du pays prendront part, du 2 au 4 septembre 2025 à Cotonou, à un séminaire national consacré au « rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées ».

Cette rencontre, une première par son ampleur, rassemble l’ensemble du paysage religieux béninois : représentants des religions endogènes, responsables musulmans, y compris la communauté Ahmadiyya, fédérations évangéliques (FEMEB, CEPEB, Assemblées de Dieu, Église pentecôte de la foi), Église catholique, orthodoxes, Église du christianisme céleste et Chérubins-Séraphins.

Pour Michel Alokpo, secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses et président du comité d’organisation, l’objectif est clair : formuler des recommandations concrètes aux autorités et à la population. « Nous voulons qu’il y ait un vainqueur et aucun vaincu », a-t-il souligné, insistant sur l’importance d’un climat de confiance entre les acteurs politiques et les citoyens.

Les échanges porteront sur des thèmes majeurs tels que la paix civile, le dialogue interreligieux, la sensibilisation citoyenne et l’application du Code électoral. Depuis plusieurs mois, les responsables religieux multiplient les prises de position pour encourager un processus électoral serein. En janvier, la Conférence épiscopale du Bénin appelait au calme et au dialogue. En avril, le président Patrice Talon avait reçu une délégation de leaders religieux, les invitant à contribuer activement à la cohésion nationale.