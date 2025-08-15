Elon Musk: Apple répond à ses nouvelles attaques

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Elon Musk a déclenché une nouvelle polémique en accusant Apple de favoriser ChatGPT au détriment de Grok, son assistant IA développé par xAI. Pour le milliardaire, l’App Store pratiquerait un traitement inéquitable, alimentant ainsi la rivalité qui l’oppose à Sam Altman depuis l’essor fulgurant de l’IA générative.

Depuis le succès mondial de ChatGPT fin 2022, Musk ne cesse de critiquer son ancien associé d’OpenAI, déterminé à le déloger de sa position dominante sur ce marché stratégique. Cette affaire met en lumière les tensions entre les géants de la tech pour le contrôle des plateformes de distribution d’applications.

Les accusations d’Elon Musk soulèvent des interrogations sur l’équité concurrentielle dans l’écosystème numérique. Si cela représente un vrai enjeu pour l’avenir des deux marques, qu’en est-il réellement ? Les accusations de Musk sont-elles fondées ? Pour Apple, la réponse est non. La firme à la pomme le fait d’ailleurs savoir !

Défense d’Apple face aux menaces judiciaires

Apple a catégoriquement rejeté ces allégations, affirmant que son AppStore applique des critères objectifs et transparents pour toutes les applications. La firme insiste sur l’impartialité de ses algorithmes et de ses sélections éditoriales, qui mettent en avant des milliers d’apps sans distinction. Une réponse destinée à préserver sa crédibilité, alors que Musk évoque des poursuites judiciaires.

Au-delà du conflit entre les deux hommes, c’est le modèle économique des plateformes numériques qui est en jeu. Apple défend un écosystème où la découverte des applications reste sécurisée pour les utilisateurs, tout en garantissant, selon elle, des chances égales à tous les développeurs, partenaires historiques du secteur.

Contexte juridique défavorable pour Apple

Ces accusations surviennent alors qu’Apple est déjà sous le feu des critiques pour ses pratiques sur l’AppStore. Le litige avec Epic Games a ouvert la voie à des remises en question juridiques sur le monopole présumé d’Apple et de Google dans la distribution d’applications et leurs systèmes de paiement. D’ailleurs, Apple a perdu sa première bataille face à Epic Games et ses jeux vidéos. Cela laisse donc supposer qu’il peut y avoir une certaine forme de dualité entre les discours et les pratiques. À voir comment Musk et d’autres acteurs éventuels réagiront suite à ces annonces.