EMS Algérie : 14ᵉ mondial en express postal, leader en Afrique du Nord

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Le groupe algérien EMS Champion Post, filiale d’Algérie Poste, vient de se distinguer sur la scène internationale. Selon Algérie-eco qui cite un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications, l’entreprise a été classée 14ᵉ au niveau mondial et première en Afrique du Nord et au Maghreb dans le dernier rapport de l’Union postale universelle (UPU).

Ce classement repose sur plusieurs critères liés à la qualité du service, à la rapidité des livraisons et au respect des normes internationales. Sur un total de 177 opérateurs évalués par l’UPU, EMS Champion Post a réussi à se hisser dans le cercle restreint des 15 meilleurs, un résultat inédit pour une société issue de la région.

La progression d’EMS Champion Post ne peut être dissociée des efforts entrepris par les autorités algériennes pour moderniser le secteur postal. Ces dernières années, de nombreux investissements ont été réalisés dans la logistique, le numérique et la formation des équipes. Cette politique semble porter ses fruits puisque l’opérateur national parvient désormais à rivaliser avec des acteurs bien établis sur le marché mondial.

L’entreprise occupe la première place parmi les opérateurs d’Afrique du Nord et du Maghreb. Cette réussite envoie un message positif pour la région, longtemps en retrait dans les classements internationaux du secteur postal et logistique. Elle prouve qu’avec des réformes et une vision claire, les structures publiques peuvent atteindre des standards élevés.

Si la reconnaissance internationale est un pas important, le véritable défi sera de maintenir et d’améliorer ces performances dans la durée. La concurrence reste rude dans un secteur où les délais, la traçabilité et la satisfaction client évoluent constamment. Pour EMS Champion Post, l’enjeu est désormais d’ancrer cette dynamique et de devenir une référence non seulement régionale, mais aussi sur d’autres marchés émergents.